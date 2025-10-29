Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 71,30 USD abwärts.

Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 71,30 USD abwärts. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,13 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 72,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2.743.687 Stück.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 36,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Cisco-Aktie wird bei 70,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

