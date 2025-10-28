NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite steigt derzeit.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,97 Prozent auf 23.865,86 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,546 Prozent höher bei 23.766,46 Punkten, nach 23.637,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.867,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.675,19 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 22.484,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21.178,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der NASDAQ Composite 18.567,19 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 23,78 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23.867,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Agilysys (+ 21,59 Prozent auf 140,00 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 9,45 Prozent auf 640,63 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,48 Prozent auf 53,31 USD), Intel (+ 6,13 Prozent auf 41,97 USD) und NVIDIA (+ 4,25 Prozent auf 199,64 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Zebra Technologies (-15,59 Prozent auf 262,16 USD), JetBlue Airways (-11,65 Prozent auf 4,17 USD), Dorel Industries (-8,13 Prozent auf 1,19 USD), F5 Networks (-7,41 Prozent auf 268,90 USD) und Rambus (-6,95 Prozent auf 105,71 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39.110.174 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,991 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 10,83 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

