Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 72,45 USD.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 72,45 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,52 USD zu. Bei 71,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2.375.796 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 52,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 28,07 Prozent Luft nach unten.
Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,04 USD je Aktie aus.
Nachrichten zu Cisco Inc.
