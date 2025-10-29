Traton nach schwächeren 9 Monaten etwas pessimistischer für 2025

DOW JONES--Traton blickt nach schwächeren neun Monaten etwas pessimistischer auf das Gesamtjahr. Im Zeitraum Januar bis September sanken die Umsätze wegen Gegenwind vor allem in Nordamerika leicht, der Gewinn brach spürbar ein. Für das Gesamtjahr grenzt die Nutzfahrzeugholding die Prognose nun sowohl für die Rendite als auch den Cashflow auf das untere Ende der Prognosebandbreite ein.

So dürfte die operative Rendite am unteren Ende der Bandbreite 6,0 und 7,0 liegen, der Netto-Cashflow Operations am unteren Ende der Bandbreite 1,0 Milliarden bis 1,5 Milliarden Euro. Absatz und Umsatz dürften den weiteren Angaben zufolge - wie bisher in Aussicht gestellt - bestenfalls unverändert sein, schlimmstenfalls dürften beide Werte 2025 um ein Zehntel sinken.

In den ersten neun Monaten sank der Absatz der Group laut Mitteilung um 9 Prozent, der Umsatz um 8 Prozent auf 32,32 Milliarden Euro. Der operative Gewinn sackte noch stärker auf 1,72 Milliarden von 3,10 Milliarden Euro ab. Bereinigt sank das Ergebnis auf 2,04 Milliarden von 3,26 Milliarden Euro. Die entsprechende bereinigte Marge verschlechterte sich auf 6,3 von 9,3 Prozent.

