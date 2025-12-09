DAX 24.026 -0,6%ESt50 5.702 -0,3%MSCI World 4.402 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.254 -0,6%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.199 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Warum private Altersvorsorge heute wichtiger denn je für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand ist Warum private Altersvorsorge heute wichtiger denn je für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand ist
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet "Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
29,04 EUR +0,48 EUR +1,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,6 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

Goldman Sachs Group Inc.

TRATON Neutral

13:51 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
29,04 EUR 0,48 EUR 1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 30,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa nahm am Dienstagabend kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen bei Alstom, NKT, Traton und Wartsila vor. Sie reagierte damit auf die Berichtssaison sowie aktuelle Währungsentwicklungen. Obendrein rollte sie Bewertungsbasis um drei Monate nach vorne./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
30,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,90 €		 Abst. Kursziel*:
6,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,40%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:51 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.11.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TRATON Buy UBS AG
04.11.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net Langfristige Performance MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren eingefahren MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON verliert am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zieht am Freitagmittag an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag freundlich
finanzen.net MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen