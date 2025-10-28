DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco macht am Nachmittag Boden gut

28.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 71,71 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,71 USD zu. Bei 71,85 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,22 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 767.258 Aktien.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 1,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Mit einem Kursverlust von 27,33 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2025 mit 1,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 USD.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

