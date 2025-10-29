Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag kaum bewegt

So entwickelt sich Cisco

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Im NASDAQ-Handel kam die Cisco-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 72,64 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Cisco-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 72,64 USD. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 72,82 USD zu. Die Cisco-Aktie sank bis auf 71,80 USD. Bei 72,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.283.442 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 0,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 52,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,26 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,66 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,00 USD je Cisco-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,64 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

