Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Cisco zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 72,15 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 72,15 USD. Die Cisco-Aktie legte bis auf 72,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 889.815 Stück.

Bei 72,82 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 27,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.

Am 13.08.2025 lud Cisco zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Cisco-Bilanz für Q1 2026 wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

