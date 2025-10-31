Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco schiebt sich am Abend vor

Cisco im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Cisco. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 73,12 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 73,12 USD nach oben. Bei 73,38 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.810.252 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'