Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Cisco am Abend zu

10.11.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 71,97 USD zu.

Das Papier von Cisco konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 71,97 USD. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 72,50 USD. Bei 71,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.256.671 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,78 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 27,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,65 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,00 USD je Cisco-Aktie an.

Am 13.08.2025 lud Cisco zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Cisco dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,04 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

