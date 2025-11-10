DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.303 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Blick auf Cisco-Kurs

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Montagnachmittag gesucht

10.11.25 16:08 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Montagnachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Cisco. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 72,18 USD.

Cisco Inc.
62,44 EUR 0,73 EUR 1,18%
Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 72,18 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 72,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 71,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 674.189 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 3,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,65 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 USD.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Cisco dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

