Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,42 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 71,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 739.610 Cisco-Aktien.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,04 Prozent.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,65 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Cisco gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Cisco-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,04 USD je Aktie.

