DAX23.730 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,70 -4,6%Nas23.069 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 RENK RENK73 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Cisco im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Donnerstagnachmittag ab

06.11.25 16:08 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Donnerstagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 71,93 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
61,96 EUR -0,99 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cisco-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 71,93 USD abwärts. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,71 USD nach. Mit einem Wert von 71,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 651.893 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 74,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 27,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 18.11.2026.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen