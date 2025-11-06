Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Donnerstagnachmittag ab

Cisco im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 71,93 USD ab.

Die Cisco-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 71,93 USD abwärts. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,71 USD nach. Mit einem Wert von 71,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 651.893 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 74,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 27,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 18.11.2026.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

