DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.582 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kursentwicklung

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend im Plus

05.11.25 20:23 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend im Plus

Die Aktie von Cisco zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 72,48 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
62,95 EUR -0,72 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,48 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 72,58 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,11 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.122.754 Stück gehandelt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,11 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,10 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen