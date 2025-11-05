Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Cisco zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 72,48 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,48 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 72,58 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,11 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.122.754 Stück gehandelt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,11 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,10 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,04 USD je Aktie belaufen.

