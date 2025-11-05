DAX24.051 +0,4%Est505.667 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.495 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Aktie im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Mittwochnachmittag schwächer

05.11.25 16:08 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 72,01 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 72,01 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,35 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 72,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 616.430 Cisco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,69 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 52,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 27,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,65 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache



Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

