Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cisco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 70,78 USD ab.

Die Cisco-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 70,78 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Cisco-Aktie bis auf 70,54 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 71,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.386.420 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei 74,69 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 5,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,11 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,38 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,65 USD je Cisco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Cisco-Aktie wird bei 70,00 USD angegeben.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umsetzen können.

Am 12.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden. Cisco dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,04 USD je Cisco-Aktie.

