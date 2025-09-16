DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.980 +0,5%Nas22.259 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco präsentiert sich am Mittwochabend fester

17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 67,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
56,90 EUR 0,39 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 67,33 USD. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,46 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 67,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.248.852 Cisco-Aktien.

Bei 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,75 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 50,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 25,34 Prozent sinken.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2025 mit 1,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 lud Cisco zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

