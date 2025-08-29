Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies springt am Vormittag hoch
Die Aktie von Clara Technologies gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Clara Technologies-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 13,9 Prozent auf 1,39 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Clara Technologies zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 13,9 Prozent auf 1,39 EUR. In der Spitze legte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,48 EUR zu. Bei 1,27 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.004.226 Clara Technologies-Aktien.
Am 30.04.2025 lud Clara Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 100,00 Prozent auf 0,00 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10000,00 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie
Clara Technologies-Aktie tiefrot: Absturz nach KI- und Quanten-Hype
Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?
Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Clara Technologies
Analysen zu Clara Technologies
Keine Analysen gefunden.