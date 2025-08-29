Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies springt am Vormittag hoch

Kursentwicklung

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Clara Technologies zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 13,9 Prozent auf 1,39 EUR. In der Spitze legte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,48 EUR zu. Bei 1,27 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.004.226 Clara Technologies-Aktien.

Am 30.04.2025 lud Clara Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 100,00 Prozent auf 0,00 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10000,00 CAD in den Büchern gestanden.

