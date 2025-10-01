DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Aktienkurs aktuell

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Abend fester

01.10.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 66,60 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 66,60 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,49 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.514.065 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,69 Prozent. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 USD je Coca-Cola-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Coca-Cola dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2026 3,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

