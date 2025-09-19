DAX 23.486 -0,7%ESt50 5.441 -0,3%Top 10 Crypto 15,55 -2,8%Dow 46.315 +0,4%Nas 22.631 +0,7%Bitcoin 95.870 -2,4%Euro 1,1784 +0,3%Öl 66,13 -0,8%Gold 3.724 +1,1%
Profil

Coca-Cola Aktie

Coca-Cola Aktien-Sparplan
56,44 EUR -0,04 EUR -0,07 %
STU
66,44 USD +0,03 USD +0,05 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 243,46 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

13:51 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
56,44 EUR -0,04 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Softdrink-Hersteller sei nicht immun gegen einen Wachstumsabschwung, aber im Branchenvergleich immer noch besser dran, schrieb Andrea Teixeira am Montag im Nachgang der "All-Stars Conference" der Bank./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 79,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 66,43		 Abst. Kursziel*:
18,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 66,44		 Abst. Kursziel aktuell:
18,90%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 79,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

13:51 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
23.07.25 Coca-Cola Buy UBS AG
23.07.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.07.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

