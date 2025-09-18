Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon legt am Freitagnachmittag zu

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 232,76 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 233,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.578.333 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

