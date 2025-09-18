Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Freitagabend nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 232,82 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 232,82 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 234,16 USD. Bei 232,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 10.770.838 Aktien.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,66 USD je Amazon-Aktie.

