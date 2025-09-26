Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagabend fester
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 66,53 USD.
Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 66,53 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 66,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.132.283 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.
Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 10,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 8,88 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
