Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 53,02 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 53,02 EUR. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,12 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,91 EUR. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.643 Stück gehandelt.

Am 31.10.2022 markierte das Papier bei 61,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,81 Prozent. Am 02.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 52,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 0,96 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.302,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

