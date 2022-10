Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt am Vormittag Tendenz

Die Coca-Cola-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 56,74 EUR. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 219 Coca-Cola-Aktien.

Am 22.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR. Gewinne von 12,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 24,57 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,83 USD an.

Am 26.07.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.325,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.100,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 25.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Inflations- und Rezessionsängste schicken Aktien auf Talfahrt: Diese Strategie empfiehlt Fondsmanager Spitznagel jetzt den Anlegern

Coca-Cola-Aktie etwas niedriger: Edeka kann Coca-Cola-Lieferstopp nicht durchsetzen

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock