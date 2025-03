Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 70,58 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 70,58 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,85 USD. Zuletzt wurden via New York 739.967 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 73,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. 4,17 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,94 USD am 17.04.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 17,90 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 72,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 11.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

