Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag gesucht

16.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 68,75 USD.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 68,75 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 69,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,79 USD. Zuletzt wechselten 794.585 Coca-Cola-Aktien den Besitzer. Bei 69,67 USD markierte der Titel am 03.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 51,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,02 Prozent. Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,94 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 69,00 USD. Coca-Cola ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 12,31 Mrd. USD gegenüber 11,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,85 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie NYSE-Handel: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones Börse New York in Grün: So steht der Dow Jones aktuell Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingebracht

