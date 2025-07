Börse Zürich: SLI liegt mittags im Plus

SLI-Entwicklung

SLI-Handel am Mittag.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:07 Uhr via SIX 0,89 Prozent fester bei 1.994,48 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,502 Prozent stärker bei 1.986,76 Punkten, nach 1.976,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1.986,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1.995,91 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,47 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.06.2025, lag der SLI noch bei 2.017,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.814,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.970,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 3,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.146,62 Punkte. Bei 1.721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,83 Prozent auf 12,46 CHF), Alcon (+ 2,91 Prozent auf 70,62 CHF), VAT (+ 1,98 Prozent auf 339,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 48,16 CHF) und Sonova (+ 1,90 Prozent auf 235,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-1,30 Prozent auf 12.940,00 CHF), Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 78,06 CHF), Swiss Re (+ 0,04 Prozent auf 141,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 558,20 CHF) und Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 563,50 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.574.962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 221,869 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net