Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 69,71 USD.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 69,71 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 645.331 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 13,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 80,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,77 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Coca-Cola am 22.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 28.07.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

