Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 73,04 USD.

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,04 USD. Bei 73,36 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 72,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 295.478 Stück.

Bei 73,94 USD markierte der Titel am 04.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,23 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 11.02.2025. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10,94 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 27.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 USD fest.

