Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 70,00 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 70,00 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,00 USD an. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,69 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 69,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 873.998 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 6,26 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 15,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 29.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 28.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,97 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie gefragt: Trump kündigt Zucker-Änderung bei US-Coca-Cola an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren verdient

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern