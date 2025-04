Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 73,12 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 73,12 USD. Bei 72,56 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.221 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 1,72 Prozent wieder erreichen. Am 25.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,85 USD. Mit einem Kursverlust von 18,15 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 75,00 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 27.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

