Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 71,65 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 71,65 USD ab. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,42 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 267.772 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 18,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 76,50 USD.

Coca-Cola gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11,16 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,26 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 USD je Coca-Cola-Aktie.

