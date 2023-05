Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 56,49 EUR

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 17:31 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 60,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.696 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,91 USD. 7,65 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 59,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 1,62 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.959,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.502,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 USD je Aktie.

