Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Vormittag kaum bewegt

Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich um 31.05.2022 09:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 60,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 60,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,28 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 207 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,23 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,93 EUR am 29.09.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,50 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 25.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,55 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 10.491,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.000,00 USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,65 USD fest.

