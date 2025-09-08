Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Dienstagabend gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,3 Prozent auf 315,11 USD.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 315,11 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 315,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 303,80 USD. Bisher wurden heute 1.547.336 Coinbase-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 41,09 Prozent Luft nach oben. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 7,74 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

