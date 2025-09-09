Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zeigt sich am Nachmittag fester

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 326,20 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 326,20 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 328,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 321,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 546.751 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 56,29 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 7,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus