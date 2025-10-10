DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Coinbase im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagabend tiefrot

10.10.25 20:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,0 Prozent auf 359,76 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,0 Prozent auf 359,76 USD. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 357,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 387,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.787.672 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 23,58 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD ab. Abschläge von 60,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,80 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

