Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 09:22 Uhr 3,7 Prozent. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.949 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 70,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Mit Abgaben von 135,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,05 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 808,33 USD in den Büchern – ein Minus von 55,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.801,11 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -10,827 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

