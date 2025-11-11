DAX24.073 +0,5%Est505.720 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.363 -0,7%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1596 +0,3%Öl64,90 +1,3%Gold4.106 -0,2%
Aktienkurs aktuell

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit roten Vorzeichen

11.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 311,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
268,00 EUR -9,10 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 311,84 USD. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 309,44 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 312,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 299.968 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 42,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 118,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.10.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,50 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,21 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

