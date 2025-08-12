Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Coinbase am Mittwochnachmittag an

Coinbase im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 344,24 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 344,24 USD nach oben. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 344,40 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 328,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 837.974 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Gewinne von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Wie Starinvestorin Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen