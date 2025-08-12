DAX24.210 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.722 +0,6%Nas21.703 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,82 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Coinbase im Blick

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Coinbase am Mittwochnachmittag an

13.08.25 16:09 Uhr

13.08.25 16:09 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Coinbase am Mittwochnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 344,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
288,25 EUR 14,15 EUR 5,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 344,24 USD nach oben. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 344,40 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 328,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 837.974 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Gewinne von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

