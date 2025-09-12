DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.803 -0,1%Nas22.333 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.680 +1,0%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

15.09.25 16:13 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 326,72 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 326,72 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 327,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 322,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 327.562 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 36,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 5,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coinbase ein EPS in Höhe von 7,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

