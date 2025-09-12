Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase präsentiert sich am Abend fester

So entwickelt sich Coinbase

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 326,02 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 326,02 USD. Bei 328,10 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 322,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.038.979 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 36,37 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,26 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 30.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

