Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 327,25 USD.

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 327,25 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 323,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 325,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 197.296 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 26,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

