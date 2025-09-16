Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Coinbase am Mittwochabend ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 322,99 USD.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 322,99 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 319,26 USD. Mit einem Wert von 325,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 882.389 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 27,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 55,85 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 5,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 2,99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar