Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 328,36 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 328,36 USD. Bei 329,54 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 326,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 401.328 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,40 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Abschläge von 56,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,43 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,74 USD fest.

