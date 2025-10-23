DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,87 +2,4%Gold4.118 +0,6%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

23.10.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 327,41 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 327,41 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 328,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 323,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 846.103 Stück.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. 35,79 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 129,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,99 Mrd. USD im Vergleich zu 1,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 30.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Coinbase die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,77 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

