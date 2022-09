Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Coinbase 68,04 EUR

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 68,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 70,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 28.554 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,51 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR ab. Abschläge von 73,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 09.08.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,72 Prozent auf 808,33 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.227,96 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.11.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,556 USD je Aktie aus.

