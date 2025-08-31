Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 33,11 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 33,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.011.607 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 13,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 62,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,955 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,84 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

