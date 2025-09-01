Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 32,61 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 32,61 EUR ab. Bei 32,32 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.435.306 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,67 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,84 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

